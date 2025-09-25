TEDxPanthéonSorbonne : Du rêve à la réalité – Au coeur de la Sorbonne Grand amphithéâtre de la Sorbonne Paris

TEDxPanthéonSorbonne : Du rêve à la réalité – Au coeur de la Sorbonne Grand amphithéâtre de la Sorbonne Paris jeudi 25 septembre 2025.

TEDxPanthéonSorbonne est une conférence indépendante sous licence TEDx qui réunit des esprits brillants issus de divers horizons. Le thème « Innovation et éthique : Du rêve à la réalité » illustre le passage de l’aspiration à la concrétisation, mettant en lumière les défis et apprentissages qui jalonnent ce parcours. Derrière chaque rêve se cache une réalité parfois complexe, nécessitant persévérance et résilience.

Universel, ce thème résonne avec chacun : nous avons tous rêvé d’accomplir quelque chose, mais la route est souvent semée d’obstacles et de doutes. Ce TEDx mettra en avant des témoignages inspirants et des parcours atypiques pour explorer les clés du succès face à l’adversité.

Préparez-vous à rencontrer des esprits brillants, des idées audacieuses et des histoires inoubliables. Parmi les premiers speakers :

– Fabien Olicard : Conférencier, auteur, mentaliste, créateur de contenu suivi par plus de 2,2 millions de personnes.

– Philippe Croizon : Athlète, aventurier et conférencier symbole de résilience absolue.

– Sarah Ourahmoune Oly : Boxeuse olympique, entrepreneure et figure engagée du sport français.

– Christophe Laquieze : Écrivain, essayiste et éditorialiste pour des médias tels que Marianne et Bastille.

– Emilie Berthet : Narratrice engagée, sophrologue et bâtisseuse de récits collectifs.

– Stéphane Heliot : Cofondateur de Shadow, juriste devenu acteur engagé de la tech.

La suite des intervenants paraîtra sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et notre site Internet courant Août et Septembre 2025. Suivez-nous pour ne rien rater de la programmation.

Les TED talks seront suivis d’un cocktail au sein du grand salon de la Sorbonne, en compagnie des intervenants et d’autres invités, issus d’univers variés – entrepreneurs, artistes, sportifs, créateurs de contenus, scientifiques, …

Nous sommes convaincus que le TEDx Panthéon-Sorbonne pourrait vous plaire à bien des égards. Prêts ? Rendez-vous le 25 Septembre 2025 de 14h à 19h pour les talks et jusqu’à 22h45 pour le cocktail.

Une question ? Écrivez-nous.

À très vite !

L’équipe TEDxPanthéonSorbonne 2025

Nous avons tous un rêve, une idée, une ambition. Mais comment la transformer en réalité éthique ? Rejoignez-nous pour une série de talks inspirants qui explorent les défis, les échecs et les victoires sur le chemin de la concrétisation.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 14h00 à 22h45

payant Public jeunes et adultes.

Grand amphithéâtre de la Sorbonne 47 Rue des Écoles 75005 Paris

https://tedxpantheonsorbonne.com/ contact@tedxpantheonsorbonne.com