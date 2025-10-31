Teen party Halloween Salle des fêtes Gornac

Teen party Halloween Salle des fêtes Gornac vendredi 31 octobre 2025.

Teen party Halloween

Salle des fêtes 6 Rue de la Poste Gornac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Une teen party est organisée à l’occasion d’Halloween, exclusivement réservée aux jeunes de 12 à 17 ans. une ambiance immersive avec musique assurée par Yann Khay, un show lumière et effets spéciaux, ainsi que la présence de performers robots et échassiers. Le lieu sera entièrement décoré sur le thème d’Halloween, pour une expérience visuelle et festive unique. Les participants pourront profiter d’un stand maquillage, de bonbons et boissons à volonté et auront la possibilité de remporter de nombreux lots, dont un prix spécial pour les deux meilleurs déguisements (catégories fille et garçon). L’événement se déroulera dans un cadre sécurisé aucune sortie ne sera autorisée sans la présence d’un parent ou d’un responsable légal. Inscriptions en ligne ou sur Facebook. .

Salle des fêtes 6 Rue de la Poste Gornac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 61 13 16

English : Teen party Halloween

German : Teen party Halloween

Italiano :

Espanol : Teen party Halloween

L’événement Teen party Halloween Gornac a été mis à jour le 2025-10-21 par OT de l’Entre-deux-Mers