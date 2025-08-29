Teen play Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Teen play Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement mardi 17 mars 2026.

Teen play

Mardi 17 mars 2026 à partir de 19h.

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Spectacle de théâtre pour adolescent, dès 11 ansEnfants

Quatre scènes du quotidien au collège, comme autant de tranches de vie, décryptent les mécanismes du harcèlement.

Le texte emprunte les codes des Teen movies avec des personnages très définis, échangeant dans une langue rapide et énergique propre aux adolescent·es.







Premier jour. À la cantine, Swann apprend à Mathis les règles implicites. S’asseoir à la bonne table, repérer tout de suite à quel groupe il peut appartenir. Au rythme de l’année scolaire, quatre collégien·nes racontent leurs stratégies de survie. Dans ces tranches de vie, il est question de harcèlement, d’identité et d’isolement. Chacun·e raconte ses souffrances, ses contradictions, ses silences et ses espoirs aussi.







Le texte choisi par les étudiant·es de l’ERACM emprunte les codes des Teen Movies. Les personnages sont très définis, les dialogues rapides et énergiques. En guise de décor, 10 tables et 4 bancs agencés pour créer la cantine, les toilettes, les vestiaires, la cour, avec toute l’inventivité et la créativité des enfants qui jouent au Lego.









Pièce chorale, elle raconte la force du groupe et la vulnérabilité des individus, dans un système très formaté qui ne laisse pas trop d’espace aux hésitations, aux doutes, au cheminement, au rythme de chacun.









Cette pièce convoque avec tendresse, les souffrances, les contradictions et les silences de l’adolescence.







Cie La Rousse

Auteur, Marco Camarés-Blanco

Metteuse en scène, Nathalie Bensard .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theater show for teenagers, from age 11

German :

Theateraufführung für Jugendliche, ab 11 Jahren

Italiano :

Spettacolo teatrale per adolescenti dagli 11 anni in su

Espanol :

Espectáculo de teatro para adolescentes a partir de 11 años

