Teen Spirit / Nuit Teenage Rock SUPERSONIC Paris

Teen Spirit is back !

Hymne d’une génération, une époque faite de compiles dans ton walkman, du punk à roulettes de Green day au rock charmeur de Garbage, retour dans nos cahiers de lycée! On te passera les meilleurs sons teenage rock de 23h à 6h du matin!

DJ SET Teenage Rock de Sheitan et Philippe Catering

Tribute Live à 1h00 du Camino

Si tu aimes…

Nirvana / Linkin Park / Green Day / Deftones / Kyo / Marilyn Manson / Red Hot Chili Peppers / Blink 182 / Nine Inch Nails / Weezer / Arctic Monkeys / Offspring / Limp Bizkit / Rage Against The Machine / Foo Fighters / Blur / Avril Lavigne / Korn / Sum 41 / My Chemical Romance

Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/3Z66aF8T6uYQ8ogin9u5zD

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 03 octobre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/gPjkDzMPc https://fb.me/e/gPjkDzMPc