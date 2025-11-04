TEEN VIDEO ESPACE JOB Toulouse

TEEN VIDEO

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Les Vidéophages nous proposent des projections de courts- métrages pour les jeunes et adolescents avec une sélection de films originaux qui nous donne un aperçu de la production audiovisuelle contemporaine.

A partir de 12 ans.

Chaque séance nous proposera un panel de courts réalisé avec différentes techniques. Chaque film est suivi d’un échange avec le public, tant sur les techniques de réalisation que sur les sujets des films, animée par un professionnel de l’audiovisuel. .

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 98 72 espacejob@mairie-toulouse.fr

English :

Les Vidéophages offer short film screenings for young people and teenagers, with a selection of original films giving us a glimpse of contemporary audiovisual production.

Ages 12 and up.

German :

Les Vidéophages bieten uns Kurzfilmvorführungen für Jugendliche und Heranwachsende mit einer Auswahl an originellen Filmen, die uns einen Einblick in die zeitgenössische audiovisuelle Produktion geben.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Les Vidéophages propone proiezioni di cortometraggi per giovani e adolescenti, con una selezione di film originali che offrono uno sguardo sulla produzione audiovisiva contemporanea.

Dai 12 anni in su.

Espanol :

Les Vidéophages ofrece proyecciones de cortometrajes para jóvenes y adolescentes, con una selección de películas originales que nos permiten echar un vistazo a la producción audiovisual contemporánea.

A partir de 12 años.

