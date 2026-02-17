Teenage Dream XXL avec Colonel Reyel & Jessy Matador Warehouse Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 –
Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte
Pour cette édition XXL, TEENAGE DREAM invite Colonel Reyel et Jessy Matador pour une date exclusive qui promet de faire résonner les hits de toute une génération !Avec « Celui », « Toutes les nuits » ou encore « Aurélie », Colonel Reyel a signé plusieurs des titres qui ont marqué son album « Au Rapport », classé numéro un des ventes en France en 2011. Toujours actif en 2026, il a récemment dévoilé « Dans la peau » avec DJ Ian, puis « Laisse moi t’aimer » aux côtés de gosch.À ses côtés, Jessy Matador retrouvera le public avec notamment « Décalé Gwada » et « Allez Ola Olé », le titre avec lequel il a représenté la France à l’Eurovision en 2010.Enfin, pour les accompagner toutes la soirée, retrouvez Algone et Jeremy Solis aux platines !
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/teenage-dream-xxl-avec-colonel-reyel-jessy-matador
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