Teens Party Salle des fêtes Roumagne
Teens Party Salle des fêtes Roumagne dimanche 1 février 2026.
Teens Party
Salle des fêtes 85 Rte du Bourg Roumagne Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’association Détente et Loisirs propose aux adolescents agés de 11 à 17 ans à partager un moment sympa. Moment convivial à consommer sans modération.
Salle des fêtes 85 Rte du Bourg Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 20 13 assoroumagne@gmail.com
English : Teens Party
The Détente et Loisirs association invites teenagers aged 11 to 17 to share a fun moment. A convivial moment to be enjoyed without moderation.
L’événement Teens Party Roumagne a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Lauzun