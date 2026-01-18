Teens Party Salle des fêtes Roumagne

Teens Party

Salle des fêtes 85 Rte du Bourg Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’association Détente et Loisirs propose aux adolescents agés de 11 à 17 ans à partager un moment sympa. Moment convivial à consommer sans modération.

Salle des fêtes 85 Rte du Bourg Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 20 13 assoroumagne@gmail.com

English : Teens Party

The Détente et Loisirs association invites teenagers aged 11 to 17 to share a fun moment. A convivial moment to be enjoyed without moderation.

