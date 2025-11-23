TÉFÉCÉ ANGERS STADIUM DE TOULOUSE Toulouse
Tarif : 14 – 39 EUR
23 novembre 2025 17:15:00
Les Violets accueillent le SCO d’Angers pour la 13ème journée de Ligue 1 McDonald’s.
Les Violets, invaincus depuis 4 matchs à domicile et en quête de points pour viser le haut du tableau, affrontent une équipe angevine à la recherche de sa première victoire à l’extérieur de la saison. Si vous souhaitez profiter d’un bel après-midi entre amis, en famille ou simplement vivre un beau moment de sport à Toulouse, c’est au Stadium qu’il faut être !
Réservez vos billets dès maintenant pour ne pas manquer cet événement et vivre ce match en direct !
English :
The Violets welcome SCO d’Angers for the 13th day of McDonald’s Ligue 1.
German :
Am 13. Spieltag der McDonald’s Ligue 1 empfangen die Violetten den SCO d’Angers.
Italiano :
Les Violets ospitano lo SCO d’Angers nella 13ª giornata di McDonald’s Ligue 1.
Espanol :
Les Violets reciben al SCO d’Angers en la 13ª jornada de la McDonald’s Ligue 1.
