TÉFÉCÉ ANGERS STADIUM DE TOULOUSE Toulouse

TÉFÉCÉ ANGERS

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 39 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:15:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Les Violets accueillent le SCO d’Angers pour la 13ème journée de Ligue 1 McDonald’s.

Les Violets, invaincus depuis 4 matchs à domicile et en quête de points pour viser le haut du tableau, affrontent une équipe angevine à la recherche de sa première victoire à l’extérieur de la saison. Si vous souhaitez profiter d’un bel après-midi entre amis, en famille ou simplement vivre un beau moment de sport à Toulouse, c’est au Stadium qu’il faut être !

Zoom sur les solutions pour rejoindre le Stadium avec Tisséo simple en métro, tram ou navette !

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@toulousefc.com

English :

The Violets welcome SCO d’Angers for the 13th day of McDonald’s Ligue 1.

German :

Am 13. Spieltag der McDonald’s Ligue 1 empfangen die Violetten den SCO d’Angers.

Italiano :

Les Violets ospitano lo SCO d’Angers nella 13ª giornata di McDonald’s Ligue 1.

Espanol :

Les Violets reciben al SCO d’Angers en la 13ª jornada de la McDonald’s Ligue 1.

