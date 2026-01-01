TÉFÉCÉ OGC NICE STADIUM DE TOULOUSE Toulouse

TÉFÉCÉ OGC NICE

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 41 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

À l’occasion de la rencontre face à l’OGC Nice, le TéFéCé vous donne rendez-vous pour un moment unique, gourmand et festif sur le parvis du Stadium.

Avant le coup d’envoi, le club tente de battre le record officiel de la plus grande ligne de galettes des rois jamais réalisée dans le monde ! Certifié par le Guinness World Records, ce défi inédit promet un spectacle visuel impressionnant avec plusieurs centaines de galettes alignées sur le parvis du Stadium. Et parce qu’une galette ne serait pas complète sans sa fève, chacune d’entre elles renferme une surprise permettant de remporter des lots. Au total, ce sont plus de 600 fèves et donc 600 cadeaux qui sont à gagner lors de cette belle soirée ! Une occasion unique de vivre un événement à Toulouse mêlant gourmandise et émotion sportive !

Une rencontre immanquable ! Supporters, familles, gourmands, ne manquez pas cette occasion exceptionnelle assister à un record du monde ne se fait pas tous les jours, et le vivre en dégustant des galettes, c’est encore mieux ! Prenez part à l’une des meilleures sorties à Toulouse du mois de janvier.

Réservez dès maintenant vos billets pour le match, arrivez en avance et tentez votre chance en prenant part à un record historique aux couleurs du TéFéCé !

Zoom sur les solutions pour rejoindre le Stadium avec Tisséo simple en métro, tram ou navette ! Plus d'informations sur le site du réseau des transports en commun sur www.tisseo.fr

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@toulousefc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

On the occasion of the match against OGC Nice, TéFéCé invites you to a unique, gourmet and festive event on the Stadium forecourt.

L’événement TÉFÉCÉ OGC NICE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE