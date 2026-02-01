Tei Shi Le Hasard Ludique Paris

Ayant grandi entre Bogotá, en Colombie, et Vancouver, au Canada, Tei Shi est profondément influencée par son environnement en constante évolution et son identité interculturelle.

Depuis ses deux premiers EPs, Saudade (2013) et Verde (2015), qui « l’ont révélée au monde comme une vocaliste talentueuse… Tei Shi s’est pleinement affirmée, créant des morceaux centrés sur la confiance en son intuition » (Pitchfork), elle n’a cessé d’évoluer. Son titre phare Bassically a récolté plus de 21 millions d’écoutes sur Spotify à lui seul, posant les bases de son premier album acclamé par la critique, Crawl Space (2017). Cet album l’a conduite à partir en tournée mondiale et à se faire une place dans les mondes de l’art et de la mode.

Elle a écrit et figuré sur Hope de Blood Orange, extrait de son album Negro Swan, apparaissant dans le clip aux côtés de Tyler, The Creator et A$AP Rocky, et a interprété ce morceau sur scène au Festival de Coachella 2019.

En novembre 2019, Tei Shi a sorti La Linda, son deuxième album très attendu. Émotionnellement puissant et audacieusement produit, « ce projet de 11 titres montre une Tei Shi plus affirmée et accomplie que jamais » (i-D). Sur cet album, elle embrasse davantage ses racines latines et son identité multiculturelle, passant avec aisance d’une langue et d’un genre musical à l’autre — une richesse qui fait d’elle une autrice et artiste à part.

En 2020, elle sort l’EP Die 4 Ur Love, créé pendant la pandémie, suivi de son troisième album Valerie en 2024. En 2025, elle revient avec un quatrième album, Make believe I make believe, dont les premiers singles Best Be Leaving et Drop Dead sont sortis ce printemps.

Super! et Le Hasard Ludique présentent : Tei Shi en concert exceptionnel le 23 février 2026 au Hasard Ludique ! Tei Shi (se prononce « tay-shi ») est le nom de scène de la chanteuse, autrice-compositrice et productrice Valerie Teicher Barbosa.

Le lundi 23 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

17,89 €

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».

