Teinture végétale, du tataki zome et de l’écoprint Le 20 mille Nantes samedi 14 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:30 – 12:30
Gratuit : non 35 euros Offre pour deux personnes, 60€ au lieu de 70€ Tout public
Au programme de la soirée : Déroulé : Accueil – tour de table – présentation de l’atelier– Introduction et préparation des tissus à l’alun pour l’écoprint à la vapeur– Expliquer comment préparer ses tissus (décatissage – mordançage)– Disposer ses plantes et ficeler son tissus– Mettre à la vapeur (1h)– Atelier Tataki Zomé :• explication du principe,• choix de la composition sur un échantillon de tissu,– Découverte des tissus mis à la vapeur. Pensez à prendre un contenant pour transporter vos créations.
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/teinture-impression-vegetale-peintures-naturelles
