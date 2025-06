Teinture Végétale Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles 5 juillet 2025 14:00

Teinture Végétale Samedi 5 juillet, 14h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T17:00:00

Atelier Teinture Végétale

Couleurs naturelles au Jardin pédagogique de Sarcelles

Plongez dans l’univers de la teinture végétale et redécouvrez la richesse des plantes locales sous un autre regard !

Au cœur du Jardin pédagogique, cet atelier invite petits et grands à explorer un savoir-faire ancestral, respectueux de l’environnement. À partir des plantes tinctoriales cultivées sur place — telles que la garance, l’indigo ou encore l’oignon et l’ortie — les participantes apprendront à extraire des pigments naturels et à teindre tissus ou fibres de façon artisanale.

Un moment de création en plein air, alliant patrimoine végétal et plaisir des sens.

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

La Culture s’invite au jardin

