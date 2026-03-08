TEINTURE VÉGÉTALE SUR OEUFS L’ENCRIÈRE VÉGÉTALE Montaigut-sur-Save

TEINTURE VÉGÉTALE SUR OEUFS

L'ENCRIÈRE VÉGÉTALE 1090 Route de Grenade Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

2026-04-05

Une journée dans l’atelier de L’encrière végétale , pour célébrer le printemps à travers la teinture végétale sur œufs en bois !

Lors de ce stage à la journée, découvrez comment teindre des œufs en bois à l’aide de pigments naturels, fleurs et plantes, en jouant avec les bains de couleur et les empreintes végétales, mais aussi, comment les fixer.

La journée commencera par une balade botanique autour des plantes tinctoriales locales, puis par un retour à l’atelier pour réaliser nos couleurs.

Nous travaillerons avec une palette de couleurs variées, en lien avec la saison printanière, en observant comment les teintes se déposent et se transforment sur ce support peu commun. Le processus invite à la patience, à l’observation et à l’expérimentation, tout en restant très accessible.

Vous repartirez avec plusieurs œufs teints, à offrir ou à conserver comme objets décoratifs, ainsi qu’une compréhension claire des étapes de la teinture végétale appliquée à ce support singulier.

Un temps pour ralentir, faire autrement, et accueillir le printemps par la couleur et la matière ! 45 .

L’ENCRIÈRE VÉGÉTALE 1090 Route de Grenade Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie lencrierevegetale@gmail.com

English :

A day in the L’encrière végétale workshop, to celebrate spring through vegetable dyeing on wooden eggs!

