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TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy

TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy

TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy samedi 11 avril 2026.

Lieu : Paul B

Adresse : 6, ALLÉE DU QUEBEC

Ville : 91300 Massy

Département : 91

Début : 2026-04-11

Fin : 2026-04-11

Heure de début : 18:00

TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Début : 2026-04-11 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91

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