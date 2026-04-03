TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy
TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy samedi 11 avril 2026.
TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Début : 2026-04-11 à 18:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91
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