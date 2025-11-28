TEKNIK – Sensibilisation aux métiers industriels – Collège François Truffaut Argentan Argentan

TEKNIK – Sensibilisation aux métiers industriels – Collège François Truffaut Vendredi 28 novembre, 08h00 Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T08:00:00 – 2025-11-28T12:00:00

Fin : 2025-11-28T08:00:00 – 2025-11-28T12:00:00

TEKNIK est un programme de sensibilisation aux secteurs techniques, industriels et numériques, destiné aux collégien·ne·s et lycéen·ne·s. Il repose sur des rencontres directes avec des professionnel·le·s du territoire (témoignages, échanges, partages d’expérience), afin de :

•faire découvrir des métiers souvent méconnus ou porteurs de stéréotypes,

•valoriser les filières techniques et industrielles,

•renforcer la confiance en soi des jeunes par la réalisation d’un projet collectif innovant.

Cette action prendra lieu au sein du collège François Truffaut d’Argentan le 28 novembre prochain auprès de 4 classes de 5ème.

Argentan 26 Rue du paty argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « m.pavlovic@fondationface.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674659203 »}]

28 novembre – Sensibilisation des classes de 5ème du Collège éducation orientation