TEKNO TONIK & DJ SETS La Pompe Florac Trois Rivières

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Pompe up the jam- Tekno Tonik (techno work-out collectif) + DJ sets (électro) Participation à prix libre.

Tekno Tonik (techno work-out collectif) + DJ sets (électro).

La Convergence des Slut•tes vous invite à taper de la tong et tremper vos leggins au rythme de DJ sets survoltés et de la Tekno Tonik mi workout, mi cours de danse, 100% fun, laissez-vous aller aux moves les plus hype de la saison ! Ambiance camping-core garantie.

Participation à prix libre. .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Pompe up the jam- Tekno Tonik (techno work-out collective) + DJ sets (electro) Participation free of charge.

German :

Pompe up the jam- Tekno Tonik (Techno Work-out Kollektiv) + DJ Sets (Elektro) Teilnahme am freien Preis.

Italiano :

Pompe up the jam- Tekno Tonik (work-out techno collettivo) + DJ set (electro) Partecipazione gratuita.

Espanol :

Pompe up the jam- Tekno Tonik (work-out colectivo de techno) + DJ sets (electro) Entrada libre.

