Tel le fleuve rencontre la mer Lavoir Moderne Parisien Paris mercredi 10 décembre 2025.
3 familles. 3 pays. 1 destin commun. Présentée au Lavoir Moderne Parisien à Paris, cette création théâtrale explore la force des rencontres inattendues et la résilience humaine.
Raconte la rencontre improbable de Gabriel, Ali et Madame Lola et suit leur aventure humaine. Le spectacle met en scène des parcours croisés qui tissent des liens forts et célèbrent l’espoir, la solidarité et la magie des rencontres.
La pièce mêle émotion, humour et authenticité pour offrir un regard sensible sur l’altérité et le partage. La distribution réunit Léa Gagnadoux, Hugo Fiess et Léa Corbex dans des interprétations chaleureuses et engagées.
Ecriture et mise en scène Léa Corbex
Jeu Emma Gagnadoux, Hugo Fiess, Léa Corbex
Scénographie / Accessoires Caroline Frachet
Costume Christine Couton Chameron
Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :
dimanche
de 17h00 à 18h15
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h15
payant
Tarif plein : 22€
Tarif réduit : 15€
Tarif – de 26 ans : 10€
Tarif de groupe, à partir de 10 personnes : 10€
Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris