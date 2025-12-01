Tel le fleuve rencontre la mer Lavoir Moderne Parisien Paris

3 familles. 3 pays. 1 destin commun. Présentée au Lavoir Moderne Parisien à Paris, cette création théâtrale explore la force des rencontres inattendues et la résilience humaine.

Raconte la rencontre improbable de Gabriel, Ali et Madame Lola et suit leur aventure humaine. Le spectacle met en scène des parcours croisés qui tissent des liens forts et célèbrent l’espoir, la solidarité et la magie des rencontres.

La pièce mêle émotion, humour et authenticité pour offrir un regard sensible sur l’altérité et le partage. La distribution réunit Léa Gagnadoux, Hugo Fiess et Léa Corbex dans des interprétations chaleureuses et engagées.

Ecriture et mise en scène Léa Corbex

Jeu Emma Gagnadoux, Hugo Fiess, Léa Corbex

Scénographie / Accessoires Caroline Frachet

Costume Christine Couton Chameron

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit : 15€

Tarif – de 26 ans : 10€

Tarif de groupe, à partir de 10 personnes : 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris