Tel Un Phoenix Amaia Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Tel Un Phoenix Amaia

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

La Luna Negra situé dans le Grand Bayonne vous propose un nouveau spectacle tel un phœnix.

Pourquoi on a tous l’impression d’avoir la plus bizarre des familles ? Amaia vous embarque pour un road trip familial dans les années 90 sur les routes de la Pologne, comme un Little Miss Sunshine au pays de la patate. Avec sa générosité et sa folie, Amaia interprète une histoire sincère et donne vie à des personnages drôles et attachants. Ça parle de la vie, de la famille, de ses hauts et de ses bas. Une création originale, juste et drôle ou juste drôle, à vous de voir. Avec Amaia .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tel Un Phoenix Amaia

L’événement Tel Un Phoenix Amaia Bayonne a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Bayonne