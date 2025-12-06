Télé-Jeux-Thon Salle du Temps Libre Bégard

Télé-Jeux-Thon

Salle du Temps Libre 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 09:00:00

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion du Téléthon, le Ludoclub de Bégard ouvre ses portes au public du samedi 06 décembre 9h au dimanche 07 décembre 9h, non stop. Un défi marathon un peu fou pour la bonne cause.

Venez passer un peu de temps avec nous pour vous amuser et découvrir de nombreux jeux de société tous niveaux !

A la salle du Temps Libre (à côté de la MJC).

Moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.

Prix libre (dons reversés intégralement au Téléthon). .

