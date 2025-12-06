Télécanthon

Garlin Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Halle de GARLIN

Toute la Matinée Téléthon Café et Vente Solidaire.

– 10h/12h-14h/19h point dons. Café, boissons chaudes, gâteaux, vente de goodies, de crêpes, de chocolats de Noël et des créations des enfants de l’association Progrès.

10h à 12h activité jeux en bois.

14h marche de Tour’Hist, au choix 2 circuits de 4 km ou 8 km.

17h concert de Djembé avec Kwabao.

Parking Intermarché de GARLIN

Toute la matinée lavage auto par les pompiers de Garlin. .

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

