Télécharger, convertir, imprimer et scanner vos documents Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 11:30:00
2025-10-04
Apprenez à télécharger, convertir et compresser des fichiers (PDF, JPG, DOCX, etc.) depuis votre messagerie ou d’autres plateformes. Découvrez comment imprimer vos documents en A4 ou A3, en noir et blanc ou en couleur, en simple ou recto-verso. Enfin, apprenez à scanner facilement un document et à le transférer sur une clé USB. Un atelier pratique pour gagner en autonomie au quotidien. Sur réservation. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Download, convert, print and scan your documents
German :
Ihre Dokumente hochladen, konvertieren, drucken und scannen
Italiano :
Scaricare, convertire, stampare e scansionare i vostri documenti
Espanol :
Descargue, convierta, imprima y escanee sus documentos
