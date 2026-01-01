Télémark Initation et découverte Orbey

Télémark Initation et découverte

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17 2026-01-18

Découvrez et initiez vous à cette technique nordique de ski où le talon est libre. Le matériel est fourni.

Le Ski Club Bonhomme vous propose de découvrir et de vous initiez au télémark.

Cette technique de ski harmonieuse issu des contrées nordiques corresponds à une descente avec le talon libre.

Le niveau requis est de pouvoir descendre une piste bleue ou de pratiquer le ski de fond.

Le matériel est mis à disposition, le forfait de ski est à la charge du participant. 0 .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 99 09 20 skiclub.bonhomme@wanadoo.fr

Discover and learn this Nordic ski technique where the heel is free. Equipment provided.

