Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches Musée montagnard Les Houches

Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches 20 et 21 septembre Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition autour des remontées mécaniques aux Houches

Au début du 20e siècle, l’accès à la montagne s’ouvre au plus grand nombre. Les espaces autrefois destinés uniquement aux activités pastorales deviennent le terrain de jeu des amateurs de montagne. À une saison d’abord estivale s’ajoute une fréquentation hivernale lors de l’Entre-deux-guerres avec le développement des sports de glisse. Ainsi apparaissent les premières remontées mécaniques. Aux Houches, le téléphérique de Bellevue est construit dès 1936, suivi par d’autres installations sur la commune. Remontez le fil de leur histoire dans l’exposition temporaire à travers des photographies, des documents et des témoignages.

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

