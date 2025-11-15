Téléphone-moi La Ferme Corsange Bailly-Romainvilliers

Téléphone-moi Samedi 15 novembre, 20h30 La Ferme Corsange Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T22:30:00

Fin : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T22:30:00

Téléphone-moi est une fresque familiale qui traverse le siècle. Presque à la manière d’un roman épistolaire, c’est à travers des conversations téléphoniques que l’on va entrer dans l’histoire de cette famille. C’est dans des cabines téléphoniques que l’existence des personnages bascule, que tout prend vie et que l’on meurt aussi. C’est dans les cabines que les moments clé de leur vie vont se produire, les grandes joies comme les tragédies. Jonglant d’une époque à l’autre, depuis la libération de Paris jusqu’à la victoire de Zidane, au gré des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés et qui peuplent notre inconscient collectif, on recolle peu à peu les pièces de cette enquête familiale à suspens, où l’on découvre l’incroyable pouvoir de la transmission intergénérationnelle.

La Ferme Corsange 2A rue aux Maigres 77700 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève