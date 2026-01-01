Télérama 2026 À pied d’oeuvre Place Dinan Le Croisic
Télérama 2026 À pied d'oeuvre Place Dinan Le Croisic dimanche 25 janvier 2026.
Télérama 2026 À pied d’oeuvre
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-25 16:00:00
2026-01-25
cinéma Le Hublot
Tout public 1h30 De Valérie Donzelli Drame
Avec Bastien Bouillon, Virginie Ledoyen, André Marcon, Valérie Donzelli.
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.
À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.
Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du film (retransmise en direct).
Réservation conseillé sur www.cinemalehublot.com ou en caisse du cinéma. .
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
English :
