Télérama 2026 À pied d’oeuvre Place Dinan Le Croisic

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

cinéma Le Hublot

Tout public 1h30 De Valérie Donzelli Drame

Avec Bastien Bouillon, Virginie Ledoyen, André Marcon, Valérie Donzelli.

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.



Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du film (retransmise en direct).

Réservation conseillé sur www.cinemalehublot.com ou en caisse du cinéma.

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique

