Télérama 2026 Baise en ville Place Dinan Le Croisic

Télérama 2026 Baise en ville

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

cinéma Le Hublot

Tout public 1h34 de Martin Jauvat Comédie

Avec Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot, William Lebghil

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d’un taf pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d’auto-école, est prête à tout pour l’aider même à lui prêter son baise-en-ville. Mais… C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ?



Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du film (retransmise en direct).

Réservation conseillé sur www.cinemalehublot.com ou en caisse du cinéma. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

