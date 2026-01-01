Télérama 2026 The Mastermind (VO) Place Dinan Le Croisic

Télérama 2026 The Mastermind (VO)

cinéma Le Hublot

Tout public 1h50 de Kelly Reichardt Drame, Policier

Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro

Massachussetts, 1970.

Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art.

Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux.

Mais la réalité le rattrape écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.



Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du film (retransmise en direct).

Réservation conseillé sur www.cinemalehublot.com ou en caisse du cinéma. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

