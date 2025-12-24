Téléscopages Centre Culturel La Marchoise Gençay 7 janvier – 1 février 2026 Entrée libre

Peinture à 4 mains de Paula et Alain

Paula et Alain sont un duo de peintres créant ensemble.

Leur approche actuelle s’inspire du cadavre exquis : à partir d’une image de départ, chacun peint sa moitié de l’œuvre sans voir celle de l’autre. Cette règle du jeu offre une totale liberté. La révélation finale est un moment suspendu, mêlant étonnement et magie. Les formes se télescopent, créant un dialogue entre des identités cachées dans les couleurs.

Leur sujet d’exploration aujourd’hui est le portrait réinventé, en improvisant ensemble comme des musiciens cherchant l’harmonie.

Peinture et collage, palettes et imaginaires, se mêlent dans une énergie joyeuse, se confrontent, s’enrichissent.

Ces œuvres prennent place dans de vieux cadres chinés, porteurs d’histoires, invitant à tisser de nouveaux récits.

Créer ensemble demande écoute et curiosité continues pour l’élan de l’autre.

Chemin faisant, ces deux visions s’accordent et se répondent, en une belle complicité.

Du mardi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h Ouvert les Vendredi 16 et 30 janv

Ouvert les Samedis 10 et 24 janv et dimanche 11 Janvier de 10h à 13h

Fermé les 9, 17, 23 et 31 janvier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T13:00:00.000+01:00

1

05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

