Telesmatika Théâtre Les Arts Cluny vendredi 13 mars 2026.
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 20:20:00
2026-03-13
STELLAR MUSIQUE ENSEMBLE
Musiques du monde
Avec Telesmatika, le Stellar Music Ensemble nous entraîne dans une épopée planétaire en 9 tableaux. Chaque tableau est une planète, chaque planète une émotion, les idiomes s’entrechoquent et s’hybrident, donnant naissance à des paysages musicaux inexplorés. Des textures soyeuses des instruments à cordes émerge ici le son rauque du chant de gorge, d’harmonieuses polyphonies vocales se tissent en filigrane d’une musique virtuose et pulsée. Imbrications pygmées, kattajjaq inuit, tenore sarde, jig irlandais, transe mélanésienne ou mélodies turques sont les éléments du lexique à partir duquel s’élabore une musique nouvelle rendant hommage au grand cercle du monde.
Tout public
Direction Joachim Florent • Voix Marie-Pascale Dubé • Gadulka, voix Pauline Willerval • Violon, voix Jacky Molard • Harpe, voix Émilie Chevillard • Contrebasse, voix Joachim Florent .
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
