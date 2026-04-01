TÉLÉTECH TOULOUSE MIN DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

TÉLÉTECH TOULOUSE

MIN DE TOULOUSE 146 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 46 – 46 – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Grand Marché MIN va vibrer au rythme des basses et se métamorphoser en véritable temple techno, prête à accueillir jusqu’à 8 000 passionnés en transe !

Imaginée par Zone 31, collectif réunissant les forces du Rose Festival porté par Bigflo et Oli, Bleu Citron et La Dépêche du Midi, cette nuit électro XXL promet d’être explosive.

Au programme un line-up hard techno redoutable avec Azyr, Restricted, Faster Horses, Bella Claxton, Höra, Samuel Moriero, Jazzy et Jowi. Une déferlante de kicks puissants, de BPM effrénés et d’énergie brute pour une nuit qui s’annonce mémorable.

Bon à savoir

– Soirée réservée aux personnes majeures, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée de l’événement.

– La billetterie en ligne est ouverte. Prenez vos billets sans attendre ! 46 .

MIN DE TOULOUSE 146 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Marché MIN will vibrate to the rhythm of the bass and transform into a veritable techno temple, ready to welcome up to 8,000 enthusiasts in trance!

L’événement TÉLÉTECH TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE