TÉLÉTÉTON : Le Rocher de Palmer Cenon
TÉLÉTÉTON : Le Rocher de Palmer Cenon samedi 4 octobre 2025.
TÉLÉTÉTON : Samedi 4 octobre, 14h00 Le Rocher de Palmer Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T23:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T23:00:00
Stands autour de la poitrine
14:00-18:00, coursives du Rocher
Rencontrez des autrices, des illustratrices, et participez aux ateliers de sensibilisation (« Atelier Pouet- Pouet »)!
Podcast Live
1****4:30-16:30, Rocher 650
Sur scène, les intervenantes échangent sur la place des seins dans la société : la relation à notre poitrine de la puberté à l’âge adulte, l’autopalpation (La fait-on ? pourquoi est-ce encore si compliqué ?)
Avec : Angèle Marrey, réalisatrice – Béatrice de la Boulaye, humoriste – Audrey Pirault, actrice
Tarif Unique : 6€
Plateau stand-up
20:30, Rocher 650
Avec : Béatrice de la Boulaye, Laura Domenge, Tahnee, Lou Trotignon, Nadège 100 Gene
Tarif Plein : 26€
Les fonds récoltés soutiennent les actions de Jeune et Rose pour sensibiliser au cancer du sein autrement.
Coproduction Jeune et Rose / Le Rocher de Palmer, plateau humour proposé par Fourchette Suisse productions.
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine
