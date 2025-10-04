TÉLÉTÉTON : Le Rocher de Palmer Cenon

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T23:00:00

Stands autour de la poitrine

14:00-18:00, coursives du Rocher

Rencontrez des autrices, des illustratrices, et participez aux ateliers de sensibilisation (« Atelier Pouet- Pouet »)!

Podcast Live

1****4:30-16:30, Rocher 650

Sur scène, les intervenantes échangent sur la place des seins dans la société : la relation à notre poitrine de la puberté à l’âge adulte, l’autopalpation (La fait-on ? pourquoi est-ce encore si compliqué ?)

Avec : Angèle Marrey, réalisatrice – Béatrice de la Boulaye, humoriste – Audrey Pirault, actrice

Tarif Unique : 6€

Plateau stand-up

20:30, Rocher 650

Avec : Béatrice de la Boulaye, Laura Domenge, Tahnee, Lou Trotignon, Nadège 100 Gene

Tarif Plein : 26€

Les fonds récoltés soutiennent les actions de Jeune et Rose pour sensibiliser au cancer du sein autrement.

Coproduction Jeune et Rose / Le Rocher de Palmer, plateau humour proposé par Fourchette Suisse productions.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

