Téléthon 2025 24h à vélo autour du plan d’eau Pagode du RCV Rugby Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Bellerive-sur-Allier

Téléthon 2025 24h à vélo autour du plan d’eau

Pagode du RCV Rugby Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 1 – 1 – EUR

1€ mini/tour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Patrick Collin, cyclotouriste du DHVichy, tournera autour du plan d’eau pendant 24H. Chacun pourra l’accompagner sur 1 ou plusieurs tours.

.

Pagode du RCV Rugby Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 36 90 59 dhvichy.pdt@gmail.com

English :

Patrick Collin, touring cyclist from DHVichy, will be circling the lake for 24 hours. Anyone can join him for 1 or more laps.

German :

Patrick Collin, ein Radtourist vom DHVichy, wird 24 Stunden lang um den See herumfahren. Jeder kann ihn auf einer oder mehreren Runden begleiten.

Italiano :

Patrick Collin, ciclista itinerante DHVichy, farà il giro del lago per 24 ore. Chiunque può unirsi a lui per uno o più giri.

Espanol :

Patrick Collin, ciclista de DHVichy, dará la vuelta al lago durante 24 horas. Cualquiera puede unirse a él para dar una o varias vueltas.

L’événement Téléthon 2025 24h à vélo autour du plan d’eau Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-24 par Vichy Destinations