Téléthon 2025 à Ligné Place de Presteigne Ligné
Téléthon 2025 à Ligné Place de Presteigne Ligné samedi 6 décembre 2025.
Téléthon 2025 à Ligné
Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 14:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez soutenir le Téléthon à Ligné le samedi 6 décembre ! Vos dons au Téléthon financent la recherche que les experts et les laboratoires transforment en traitements.
L’année passée, la matinée Téléthon de Ligné a permis de récolter 3 282€.
Participez aux différentes animations proposées cette année
-Vente de cadeaux et objets de décoration de Noël fabriqués par les résidents de l’EHPAD et rempotage et vente de bulbes de jacinthes (dons de pots possibles)
-Bourse aux livres par l’association lire à Ligné
-Vente aux enchères de photos de l’Atelier Photo de Ligné
-Concert de l’école de musique Unis.Sons
-Intervention théâtrale des Préamburlesques
-Buvette, vente d’huîtres, crêpes et vin chaud
-Remise du chèque de l’APEL de l’école Notre Dame qui verse une partie des bénéfices de son marché de Noël au Téléthon
Animations à confirmer
-Randonnée en quad
-Fanfare Inter mars
-Père Noël .
Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.ligne.fr/
English :
Come and support the Telethon in Ligné on Saturday December 6! Your donations to the Telethon fund research that experts and laboratories turn into treatments.
German :
Unterstützen Sie am Samstag, den 6. Dezember, den Telethon in Ligné! Ihre Spenden an den Telethon finanzieren die Forschung, die Experten und Labore in Behandlungen umsetzen.
Italiano :
Venite a sostenere Telethon a Ligné sabato 6 dicembre! Le vostre donazioni a Telethon finanziano la ricerca che gli esperti e i laboratori trasformano in cure.
Espanol :
Venga a apoyar el Telemaratón de Ligné el sábado 6 de diciembre Sus donaciones al Telemaratón financian la investigación que los expertos y los laboratorios transforman en tratamientos.
L’événement Téléthon 2025 à Ligné Ligné a été mis à jour le 2025-11-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis