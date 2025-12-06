Téléthon 2025 à Ligné Place de Presteigne Ligné

Téléthon 2025 à Ligné

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 14:00:00

2025-12-06

Venez soutenir le Téléthon à Ligné le samedi 6 décembre ! Vos dons au Téléthon financent la recherche que les experts et les laboratoires transforment en traitements.

L’année passée, la matinée Téléthon de Ligné a permis de récolter 3 282€.

Participez aux différentes animations proposées cette année

-Vente de cadeaux et objets de décoration de Noël fabriqués par les résidents de l’EHPAD et rempotage et vente de bulbes de jacinthes (dons de pots possibles)

-Bourse aux livres par l’association lire à Ligné

-Vente aux enchères de photos de l’Atelier Photo de Ligné

-Concert de l’école de musique Unis.Sons

-Intervention théâtrale des Préamburlesques

-Buvette, vente d’huîtres, crêpes et vin chaud

-Remise du chèque de l’APEL de l’école Notre Dame qui verse une partie des bénéfices de son marché de Noël au Téléthon

Animations à confirmer

-Randonnée en quad

-Fanfare Inter mars

-Père Noël .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.ligne.fr/

English :

Come and support the Telethon in Ligné on Saturday December 6! Your donations to the Telethon fund research that experts and laboratories turn into treatments.

German :

Unterstützen Sie am Samstag, den 6. Dezember, den Telethon in Ligné! Ihre Spenden an den Telethon finanzieren die Forschung, die Experten und Labore in Behandlungen umsetzen.

Italiano :

Venite a sostenere Telethon a Ligné sabato 6 dicembre! Le vostre donazioni a Telethon finanziano la ricerca che gli esperti e i laboratori trasformano in cure.

Espanol :

Venga a apoyar el Telemaratón de Ligné el sábado 6 de diciembre Sus donaciones al Telemaratón financian la investigación que los expertos y los laboratorios transforman en tratamientos.

mis à jour le 2025-11-19