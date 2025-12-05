TÉLÉTHON 2025 À LODÈVE Lodève

TÉLÉTHON 2025 À LODÈVE

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Mardi 2 décembre: en journée vente de crêpes par les agents de l’hôpital devant l’hôpital

Vendredi 5 décembre En journée: Course la Ronde des Ecoles (Parc)

De 16h45 à 21h S ́ à l’Espace Socioculturel Lutéva

Animations à petits prix !

Château gonflable et jeux, vente de boissons, crêpes, soupe…

17h30: Marche nordique ouvert à tous

18h45: Sortie Trail découverte participation libre

18h45: Concert de la chorale Chantons Ensemble et Chœur des Lutévains

18h45: Concert de la fanfare du Réveil Lodévois

20h: Batucada Samba Lodève

Samedi 6 décembre en journée: vente de fleurs et de pommes de terre Super U (Lion’s Club)

11h à 12h30: Danse indienne Atelier danse indienne enfants & adultes (5 € Rés. Ass. Kamala: 07 57 42 97 59 ) Halle Dardé

Vente de stylos et dons à l’accueil de l’Espace Lutéva

Participez nombreux et faites vibrer la solidarité à Lodève !

Tous les bénéfices sont reversés à l’association AFM-Téléthon .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 50

English :

Friday 5/12 Daytime: Ronde des Ecoles race (Park)

From 4:45pm to 9pm: S?????? ?????????? at Espace Socioculturel Lutéva. Entertainment at low prices!

Saturday 6/12 daytime: flower and potato sales Super U (Lion’s Club) 11am to 12:30pm: Indian dance + dance workshop (5 ? Res. 07 57 42 97 59)

Profits go to the AFM-Téléthon association

