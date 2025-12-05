TÉLÉTHON 2025 À LODÈVE Lodève
TÉLÉTHON 2025 À LODÈVE Lodève vendredi 5 décembre 2025.
TÉLÉTHON 2025 À LODÈVE
Lodève Hérault
Mardi 2 décembre: en journée vente de crêpes par les agents de l’hôpital devant l’hôpital
Vendredi 5 décembre En journée: Course la Ronde des Ecoles (Parc)
De 16h45 à 21h S ́ à l’Espace Socioculturel Lutéva
Animations à petits prix !
Château gonflable et jeux, vente de boissons, crêpes, soupe…
17h30: Marche nordique ouvert à tous
18h45: Sortie Trail découverte participation libre
18h45: Concert de la chorale Chantons Ensemble et Chœur des Lutévains
18h45: Concert de la fanfare du Réveil Lodévois
20h: Batucada Samba Lodève
Samedi 6 décembre en journée: vente de fleurs et de pommes de terre Super U (Lion’s Club)
11h à 12h30: Danse indienne Atelier danse indienne enfants & adultes (5 € Rés. Ass. Kamala: 07 57 42 97 59 ) Halle Dardé
Vente de stylos et dons à l’accueil de l’Espace Lutéva
Participez nombreux et faites vibrer la solidarité à Lodève !
Tous les bénéfices sont reversés à l’association AFM-Téléthon .
Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 50
English :
Friday 5/12 Daytime: Ronde des Ecoles race (Park)
From 4:45pm to 9pm: S?????? ?????????? at Espace Socioculturel Lutéva. Entertainment at low prices!
Saturday 6/12 daytime: flower and potato sales Super U (Lion’s Club) 11am to 12:30pm: Indian dance + dance workshop (5 ? Res. 07 57 42 97 59)
Profits go to the AFM-Téléthon association
