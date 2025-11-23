TÉLÉTHON 2025

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-11-23

La ville d’Agde se mobilise pour le Téléthon. Tous les bénéfices des manifestations proposées seront reversés au profit du Téléthon.

#TELETHON2025

#TÉLÉTHONAGDE

À partir du 23 novembre 2025, le Téléthon vous invite à participer à de nombreuses activités. Un petit geste de la part de chacun peut contribuer à aider et soutenir de nombreuses familles.

Tous les bénéfices des manifestations proposées seront reversés au profit du Téléthon.

> Dimanche 23 novembre

> 16h30.

Palais des Festivités. Avenue Paul Balmigère. Agde

> Du mercredi 26 au samedi 29 novembre

> Triathlon du Téléthon

Boules carrées, 421, fléchettes.

2€ la partie. Le Lien Agathois 06.15.33.38.67/06.16.50.37.67

Mercredi 26 et jeudi 27 novembre, à Intermarché.

Vendredi 28 et samedi 29 novembre, à But. Agde

Du lundi 1er au vendredi 5 décembre

> 16h30 -18h30

Vente d’articles confectionnés par les enfants des écoles de la ville

Porte-monnaie, pochettes, porte-clés, suspensions de Noël, magnets, pâtisseries…

Ecole Anatole France. 2 Avenue du 11 novembre 1918. Agde

Samedi 6 décembre

> 19h00 à 2h

La Kitsch ! des pompiers

Venez faire la fête sur le son des années 70 à 2000. Une soirée Kitsch de folie mixée par DJ Cassou et Thomas C.

Food trucks sur place.

Entrée 10€ Palais des Festivités. Avenue Paul Balmigère. Agde

> De 8h30 à 18h

Vente de pommes d’amour et de sucettes en chocolat

Espace Grand Cap Boulevard Maurice Pacull. Agde

Vendredi 5 et samedi 6 décembre

> Toute la journéeVente de pommes de terre, exposition, jeux et animations

Avec l’ADENA et les peintres de l’association ASAGATH

Galerie marchande d’Intermarché. Route de Sète. Agde

Samedi 6 et dimanche 7

> Matchs de football avec le RCOA

> 18h samedi

> 15h dimanche.

Stade Louis Sanguin. Avenue Paul Balmigère. Agde

Dimanche 7 décembre

> Tournoi de golf. Nombreux lots à gagner.

> Dès 07h.

Golf International du Cap d’Agde

Le Lien Agathois 06.15.33.38.67 06.16.50.37.67

Marche du Téléton au Grau d’Agde

Circuits de 2km, 5 km et 10 km suivi d’un repas avec soupe à l’oignon, gâteaux, vin chaud…

Toute la journée, animations musicales et l’après-midi, ateliers solidaires pour les enfants.

10€/personne.

Avec les associations La Confrérie des Pointus et La Rando des Gens Heureux

Rendez-vous 09h30. Place des Mûriers/ de la République.Le Grau d’Agde

> Mardi 9 décembre

> 18h-21h Vente de pommes d’amour et de sucettes en chocolat

V&B. 6 rue de Chiminie. Agde

Renseignements Téléthon 06.61.56.31.07

#TELETHON2025

#TÉLÉTHONAGDE .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 61 56 31 07

English :

The town of Agde is mobilizing for the Telethon. All profits from events will be donated to the Telethon.

German :

Die Stadt Agde mobilisiert sich für den Telethon. Alle Gewinne aus den angebotenen Veranstaltungen werden zugunsten des Telethon gespendet.

Italiano :

La città di Agde si mobilita per il Telethon. Tutti i proventi degli eventi proposti saranno devoluti a Téléthon.

#TELETHON2025

#TÉLÉTHONAGDE

Espanol :

La ciudad de Agde se moviliza en favor del Teletón. Todos los beneficios de los eventos propuestos se donarán al Téléthon.

L’événement TÉLÉTHON 2025 Agde a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE