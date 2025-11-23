TÉLÉTHON 2025 Agde
TÉLÉTHON 2025 Agde dimanche 23 novembre 2025.
TÉLÉTHON 2025
Agde Hérault
Début : 2025-11-23
fin : 2025-12-09
2025-11-23
La ville d’Agde se mobilise pour le Téléthon. Tous les bénéfices des manifestations proposées seront reversés au profit du Téléthon.
À partir du 23 novembre 2025, le Téléthon vous invite à participer à de nombreuses activités. Un petit geste de la part de chacun peut contribuer à aider et soutenir de nombreuses familles.
Tous les bénéfices des manifestations proposées seront reversés au profit du Téléthon.
> Dimanche 23 novembre
> 16h30.
Palais des Festivités. Avenue Paul Balmigère. Agde
> Du mercredi 26 au samedi 29 novembre
> Triathlon du Téléthon
Boules carrées, 421, fléchettes.
2€ la partie. Le Lien Agathois 06.15.33.38.67/06.16.50.37.67
Mercredi 26 et jeudi 27 novembre, à Intermarché.
Vendredi 28 et samedi 29 novembre, à But. Agde
Du lundi 1er au vendredi 5 décembre
> 16h30 -18h30
Vente d’articles confectionnés par les enfants des écoles de la ville
Porte-monnaie, pochettes, porte-clés, suspensions de Noël, magnets, pâtisseries…
Ecole Anatole France. 2 Avenue du 11 novembre 1918. Agde
Samedi 6 décembre
> 19h00 à 2h
La Kitsch ! des pompiers
Venez faire la fête sur le son des années 70 à 2000. Une soirée Kitsch de folie mixée par DJ Cassou et Thomas C.
Food trucks sur place.
Entrée 10€ Palais des Festivités. Avenue Paul Balmigère. Agde
> De 8h30 à 18h
Vente de pommes d’amour et de sucettes en chocolat
Espace Grand Cap Boulevard Maurice Pacull. Agde
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
> Toute la journéeVente de pommes de terre, exposition, jeux et animations
Avec l’ADENA et les peintres de l’association ASAGATH
Galerie marchande d’Intermarché. Route de Sète. Agde
Samedi 6 et dimanche 7
> Matchs de football avec le RCOA
> 18h samedi
> 15h dimanche.
Stade Louis Sanguin. Avenue Paul Balmigère. Agde
Dimanche 7 décembre
> Tournoi de golf. Nombreux lots à gagner.
> Dès 07h.
Golf International du Cap d’Agde
Le Lien Agathois 06.15.33.38.67 06.16.50.37.67
Marche du Téléton au Grau d’Agde
Circuits de 2km, 5 km et 10 km suivi d’un repas avec soupe à l’oignon, gâteaux, vin chaud…
Toute la journée, animations musicales et l’après-midi, ateliers solidaires pour les enfants.
10€/personne.
Avec les associations La Confrérie des Pointus et La Rando des Gens Heureux
Rendez-vous 09h30. Place des Mûriers/ de la République.Le Grau d’Agde
> Mardi 9 décembre
> 18h-21h Vente de pommes d’amour et de sucettes en chocolat
V&B. 6 rue de Chiminie. Agde
Renseignements Téléthon 06.61.56.31.07
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 61 56 31 07
English :
The town of Agde is mobilizing for the Telethon. All profits from events will be donated to the Telethon.
German :
Die Stadt Agde mobilisiert sich für den Telethon. Alle Gewinne aus den angebotenen Veranstaltungen werden zugunsten des Telethon gespendet.
Italiano :
La città di Agde si mobilita per il Telethon. Tutti i proventi degli eventi proposti saranno devoluti a Téléthon.
Espanol :
La ciudad de Agde se moviliza en favor del Teletón. Todos los beneficios de los eventos propuestos se donarán al Téléthon.
