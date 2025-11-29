Téléthon 2025

Anjouin Indre

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

A l’occasion du téléthon, la commune d’Anjouin se mobilise avec l’organisation de plusieurs activités

Pour le téléthon la municipalité organise un thé dansant à 15h animé par Joel Pasquet. Boissons et pâtisseries sur place. Puis un feu d’artifice sera tiré à 19h15 au lavoir. Toutes les recettes de cette soirée seront au bénéfice exclusif du téléthon. En partenariat avec les associations locales. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 54 44 94

English :

To mark the Telethon, Anjouin is organizing a number of activities

German :

Anlässlich des Telethons mobilisiert sich die Gemeinde Anjouin mit der Organisation mehrerer Aktivitäten

Italiano :

In occasione di Telethon, Anjouin organizza una serie di attività

Espanol :

Con motivo del Teletón, Anjouin organiza diversas actividades

