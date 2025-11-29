Téléthon 2025 Anjouin
Téléthon 2025 Anjouin samedi 29 novembre 2025.
Téléthon 2025
Anjouin Indre
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
A l’occasion du téléthon, la commune d’Anjouin se mobilise avec l’organisation de plusieurs activités
Pour le téléthon la municipalité organise un thé dansant à 15h animé par Joel Pasquet. Boissons et pâtisseries sur place. Puis un feu d’artifice sera tiré à 19h15 au lavoir. Toutes les recettes de cette soirée seront au bénéfice exclusif du téléthon. En partenariat avec les associations locales. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 54 44 94
English :
To mark the Telethon, Anjouin is organizing a number of activities
German :
Anlässlich des Telethons mobilisiert sich die Gemeinde Anjouin mit der Organisation mehrerer Aktivitäten
Italiano :
In occasione di Telethon, Anjouin organizza una serie di attività
Espanol :
Con motivo del Teletón, Anjouin organiza diversas actividades
L’événement Téléthon 2025 Anjouin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Chabris Pays de Bazelle