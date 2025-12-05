Téléthon 2025 : Atelier confection de cookies CPA Richard Wright – Antenne Hautefeuille Paris

Téléthon 2025 : Atelier confection de cookies CPA Richard Wright – Antenne Hautefeuille Paris vendredi 5 décembre 2025.

Tu as entre 18 et 26 ans.

Tu as envie de participer activement au Téléthon 2025 ?

Tu ne sais pas encore comment ?

L’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright te propose de venir participer (gratuitement mais sur inscription préalable) à un atelier confection de cookies le vendredi 5 décembre de 18h à 20h et de les vendre le samedi 6 décembre 2025, lors d’une après-midi festive qui se déroulera au centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg situé dans le Forum des Halles.

Alors, si ça te dit de donner de ton temps pour la bonne cause , tout en apprenant à faire des cookies, adresse toi à l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright.

Le lieu de l’action te sera spécifié lors de ton inscription.

Atelier création de cookies ouvert aux 18/26 ans souhaitant activement s’impliquer dans l’action Téléthon 2025.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Pour vous inscrire, merci de vous adresser à l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright au 06 08 92 22 55 ou infojeunesse6@actisce.net

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T18:00:00+02:00_2025-12-05T20:00:00+02:00

CPA Richard Wright – Antenne Hautefeuille 19bis rue hautefeuille 75006 Paris

+33608922255 infojeunesse6@actisce.net