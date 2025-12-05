Téléthon 2025 Terrasse de l’Europe Autun

Téléthon 2025

Terrasse de l’Europe Rue du Général André Demetz Autun Saône-et-Loire

Le premier week-end de décembre ouvrira la saison des festivités de la plus belle des manières.

Vendredi 5 décembre, à 18h, la façade de l’hôtel de ville s’illuminera lors d’un spectacle laser grandiose. Deux représentations (à 18h et à 19h45) offriront au public une expérience inoubliable, où lumière, musique et effets visuels se mêleront dans un ballet poétique. Ce show marquera le lancement officiel des illuminations de Noël et du Téléthon.

La soirée, placée sous le signe de la générosité et du partage, sera animée par les performances des associations locales démonstrations de danses avec l’École de Danse Urbaine, Danse Passion, Borderline Coaching, l’Atelier de Danse, le Sprinter Club et Autun Running.

L’amicale des jeunes pompiers proposeront également une buvette.

Samedi 6 décembre, le Club de Natation d’Autun Autun Triathlon Autun Plongée et la Team des 100 Tiers vous invitent

A venir nager pour comptabiliser un maximum de longueurs, entre 14h et 18 h entrée piscine payante ou avec carte CCGAM.

Dimanche 7 décembre, entre 9 h et 12h entrée piscine libre, l’intégralité de votre participation sera reversée au profit du Téléthon. Au programme

• Venez nager pour comptabiliser un maximum de longueurs.

• Des Baptêmes de plongée seront également offerts par Autun Plongée

pendant la matinée.

• Ou venez courir avec la Team des 100 Tiers sur un parcours tracé de 8 km.

Enfin, ce dimanche, le théâtre municipal accueillera le jeune public avec le spectacle tendre et magique Les Secrets de l’Atelier du Père Noël , une plongée dans les coulisses enchantées de l’univers du Père Noël (infos et réservations sur autun.com) .

