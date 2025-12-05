Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Concours de tarot à l’occasion du Téléthon.

Inscription sur place. .

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org

English : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot

German : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot

Italiano :

Espanol : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot

L’événement Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-11-13 par CC Parthenay Gâtine