Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Concours de tarot à l’occasion du Téléthon.
Inscription sur place. .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org
English : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot
German : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot
Italiano :
Espanol : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot
L’événement Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Concours de tarot Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-11-13 par CC Parthenay Gâtine