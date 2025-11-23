Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Dictée en autocorrection Foyer de vie Mélioris Les Genêts Châtillon-sur-Thouet

Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Dictée en autocorrection

Foyer de vie Mélioris Les Genêts 3 Avenue de la Fontaine à Paul Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dictée donnée par Guy Birot puis autocorrection, au Foyer de vie Mélioris Les Genêts. .

+33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org

