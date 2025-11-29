Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Animation Modern’Dance & Wakadanse

Menu Apéritif Salade piémontaise Bœuf/carottes Fromage Tartelette aux fruits Café

Apporter ses couverts

Réservation du 31 octobre au 25 novembre au Centre Socioculturel L’Arpentèle

(Paiement obligatoire pour valider) .

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org

English : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas

German : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas

Italiano :

Espanol : Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas

L’événement Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-11-13 par CC Parthenay Gâtine