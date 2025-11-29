Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet samedi 29 novembre 2025.
Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Animation Modern’Dance & Wakadanse
Menu Apéritif Salade piémontaise Bœuf/carottes Fromage Tartelette aux fruits Café
Apporter ses couverts
Réservation du 31 octobre au 25 novembre au Centre Socioculturel L’Arpentèle
(Paiement obligatoire pour valider) .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org
