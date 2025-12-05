Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas réservé aux participants des concours du Téléthon Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet vendredi 5 décembre 2025.

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Repas réservé aux participants des deux concours (belote et tarot) du Téléthon.

Menu à venir.

Apporter ses couverts.

Réservation du 31 octobre au 03 décembre au Centre Socioculturel L’Arpentèle.   .

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  csc.mptchatillon@csc79.org

