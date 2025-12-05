Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas réservé aux participants des concours du Téléthon Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Téléthon 2025 avec le Centre SocioCulturel Repas réservé aux participants des concours du Téléthon
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Repas réservé aux participants des deux concours (belote et tarot) du Téléthon.
Menu à venir.
Apporter ses couverts.
Réservation du 31 octobre au 03 décembre au Centre Socioculturel L’Arpentèle. .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org
