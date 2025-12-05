TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON Clermont-l’Hérault
TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON Clermont-l’Hérault vendredi 5 décembre 2025.
TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez danser, partager et soutenir une belle cause !
Venez danser, partager et soutenir une belle cause !
Programme
– Rock
– Salsa
– West coast swing
– Bachata
– Danses rétro
– Démonstrations
Buvette sur place.
Toute la recette est reversée au Téléthon.
Entrée au don.
Par C. Rock Cie .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 17 18 04 78
English :
Come dance, share and support a great cause!
German :
Kommen Sie tanzen, teilen und unterstützen Sie eine gute Sache!
Italiano :
Venite a ballare, condividere e sostenere una grande causa!
Espanol :
¡Ven a bailar, compartir y apoyar una gran causa!
L’événement TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS