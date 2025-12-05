TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON Clermont-l’Hérault

TÉLÉTHON 2025 BAL DU TÉLÉTHON

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez danser, partager et soutenir une belle cause !

Programme

– Rock

– Salsa

– West coast swing

– Bachata

– Danses rétro

– Démonstrations

Buvette sur place.

Toute la recette est reversée au Téléthon.

Entrée au don.

Par C. Rock Cie .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 17 18 04 78

English :

Come dance, share and support a great cause!

German :

Kommen Sie tanzen, teilen und unterstützen Sie eine gute Sache!

Italiano :

Venite a ballare, condividere e sostenere una grande causa!

Espanol :

¡Ven a bailar, compartir y apoyar una gran causa!

