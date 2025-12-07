Téléthon 2025 balades équestres Aïcirits-Camou-Suhast

Téléthon 2025 balades équestres

Route d’Esquilamborde Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Parcours à cheval et poney, avec la participation de Xutik, des écoles, de la maison de retraite et USSP Amikuze. .

Route d’Esquilamborde Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 66 43 jplafaurie@wanadoo.fr

