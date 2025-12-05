Téléthon 2025

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Viens vivre un week-end sportif, festif et solidaire !

Au programme

Tournoi de volley Vendredi 5 décembre dès 20h forme ton équipe et viens relever le défi dans une ambiance survoltée !

⚽ Défis sportifs enfants Samedi matin, place aux plus jeunes avec du handball, du foot, du basket et de l’escalade !

Concours de chaloupée Samedi après-midi, montre tes talents de danseur pour une après-midi pleine de rires et de bonne humeur !

Buvette sur place et urne pour vos dons au profit du Téléthon.

Un week-end de sport, de partage et de solidarité à ne pas manquer ! .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire bureau.ucab@gmail.com

English :

Come and enjoy a weekend of sport, festivities and solidarity!

German :

Komm und erlebe ein sportliches, festliches und solidarisches Wochenende!

Italiano :

Venite a godervi un weekend di sport, festa e solidarietà!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un fin de semana de deporte, fiesta y solidaridad!

