Téléthon 2025 Bazoches-les-Gallerandes

Viens vivre un week-end sportif, festif et solidaire !
Au programme
Tournoi de volley Vendredi 5 décembre dès 20h forme ton équipe et viens relever le défi dans une ambiance survoltée !
⚽ Défis sportifs enfants Samedi matin, place aux plus jeunes avec du handball, du foot, du basket et de l’escalade !
Concours de chaloupée Samedi après-midi, montre tes talents de danseur pour une après-midi pleine de rires et de bonne humeur !
Buvette sur place et urne pour vos dons au profit du Téléthon.
Un week-end de sport, de partage et de solidarité à ne pas manquer ! .
Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire bureau.ucab@gmail.com
English :
Come and enjoy a weekend of sport, festivities and solidarity!
German :
Komm und erlebe ein sportliches, festliches und solidarisches Wochenende!
Italiano :
Venite a godervi un weekend di sport, festa e solidarietà!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de un fin de semana de deporte, fiesta y solidaridad!
