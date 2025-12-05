Téléthon 2025 Beuzeville-la-Grenier

Beuzeville-la-Grenier Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Vendredi 5 décembre

Restauration rapide non-stop crêpes pasta box

Nouveau à la buvette ! Les gobelets éco-responsables consignés 1€, mais libre à vous de les conserver ils deviendront collectors.

18h30 Début des festivités RDV Place de la Mairie

19h00 Déambulation de nos écoliers, des bénévoles, des structures de la Force T & des Spyders Bykers normands

19h30 Bouchons 276 Apportez vos bouchons pour remplir la Tour de Pise

Défi du 35e Téléthon Broyage de canettes 35 ans de Téléthon = 35 kg de canettes

Spectacle animé par Yohann de Cirqu’onstance

Randonnée nocturne 10 km du CCPB RDV au Mille Club, Vin chaud au retour

Soirée fluo enfants au Mille Club avec DJ Fanou

21h00 Soirée dansante au Mille Club avec DJ Fanou

Vente de billets de tombola

Samedi 6 décembre

Restauration rapide non-stop crêpes

Les défis canettes et bouchons continuent

Attaches chignons & maquillages, Elsa coiffure & Annabelle vous accueillent de 9h à 17h

09h00 Départ du trail 43 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge

09h30 Départ du trail 31 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge

10h00 Départ du trail 15 km et de la marche sportive 15 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge

Jeux enfants, ouverture du village avec SC Location

Puzzle géant décor italien

Baptême de 3 roues avec les Spyders Bykers Normands

Tombola 100 % gagnante et panier garni avec les Spyders Bykers

Sculptures sur ballons avec Maëva

14h00 Opération repassage de linge au Mille Club

Vente de la meilleure des soupes avec le club des lilas

Jeux enfants avec SC Location & les bénévoles de la Force T

Baptême de 3 roues Tombola 100 % gagnante et panier garni avec les Spyders Bykers

Sculptures sur ballons avec Maëva

14h45 Chants Folk Country avec Patsy P

15h15 Animation Country avec Wolf Team

15h30 Rock avec le groupe The Attic

16h30 Chants Folk Country avec Patsy P

17h30 Animation Country avec Wolf Team

18h30 Feu d’artifice

20h00 Repas en chansons au Mille Club

Dimanche 7 décembre

13h30 Bal Country au Mille Club avec Wolf Team

19h00 Bal Country avec Wolf Team

Stands Téléthon (tous les jours)

Cyclamens, gadgets billets de tombola déco de Noël avec Sabrina, Chantal et Bernadette .

Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie telethonbeuzevillelagrenier@gmail.com

