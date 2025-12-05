Téléthon 2025 Beuzeville-la-Grenier Beuzeville-la-Grenier
Téléthon 2025 Beuzeville-la-Grenier Beuzeville-la-Grenier vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon 2025 Beuzeville-la-Grenier
Beuzeville-la-Grenier Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Vendredi 5 décembre
Restauration rapide non-stop crêpes pasta box
Nouveau à la buvette ! Les gobelets éco-responsables consignés 1€, mais libre à vous de les conserver ils deviendront collectors.
18h30 Début des festivités RDV Place de la Mairie
19h00 Déambulation de nos écoliers, des bénévoles, des structures de la Force T & des Spyders Bykers normands
19h30 Bouchons 276 Apportez vos bouchons pour remplir la Tour de Pise
Défi du 35e Téléthon Broyage de canettes 35 ans de Téléthon = 35 kg de canettes
Spectacle animé par Yohann de Cirqu’onstance
Randonnée nocturne 10 km du CCPB RDV au Mille Club, Vin chaud au retour
Soirée fluo enfants au Mille Club avec DJ Fanou
21h00 Soirée dansante au Mille Club avec DJ Fanou
Vente de billets de tombola
Samedi 6 décembre
Restauration rapide non-stop crêpes
Les défis canettes et bouchons continuent
Attaches chignons & maquillages, Elsa coiffure & Annabelle vous accueillent de 9h à 17h
09h00 Départ du trail 43 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge
09h30 Départ du trail 31 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge
10h00 Départ du trail 15 km et de la marche sportive 15 km, Salle Bruno Legros rue de la Forge
Jeux enfants, ouverture du village avec SC Location
Puzzle géant décor italien
Baptême de 3 roues avec les Spyders Bykers Normands
Tombola 100 % gagnante et panier garni avec les Spyders Bykers
Sculptures sur ballons avec Maëva
14h00 Opération repassage de linge au Mille Club
Vente de la meilleure des soupes avec le club des lilas
Jeux enfants avec SC Location & les bénévoles de la Force T
Baptême de 3 roues Tombola 100 % gagnante et panier garni avec les Spyders Bykers
Sculptures sur ballons avec Maëva
14h45 Chants Folk Country avec Patsy P
15h15 Animation Country avec Wolf Team
15h30 Rock avec le groupe The Attic
16h30 Chants Folk Country avec Patsy P
17h30 Animation Country avec Wolf Team
18h30 Feu d’artifice
20h00 Repas en chansons au Mille Club
Dimanche 7 décembre
13h30 Bal Country au Mille Club avec Wolf Team
19h00 Bal Country avec Wolf Team
Stands Téléthon (tous les jours)
Cyclamens, gadgets billets de tombola déco de Noël avec Sabrina, Chantal et Bernadette .
Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie telethonbeuzevillelagrenier@gmail.com
English : Téléthon 2025 Beuzeville-la-Grenier
