Téléthon 2025 Bidart
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Au programme
22 et 26 NOVEMBRE > De 9h à 13h VENTES & TICKETS DE TOMBOLA
Venez réserver vos places pour les repas, le théâtre et les courses sur place auprès de nos bénévoles !
5 et 6 DECEMBRE > APPELS AUX DONS & TICKETS DE TOMBOLA
Jeudi 4 décembre Commandez cotre Lunche Bos du jeudi midi avec Baba traiteur !
Réservation 07 82 22 40 29 ; 16€ dont 5€ réservés au Téléthon
Vendredi 8 décembre Dès 18h REPAS GASTRONOMIQUE signée Fabrice Idiart chef étoilé du Moulin d’Alotz
A l’École Hôtelière de Biarritz (Places limitées à 120 personnes). Réservation 06 73 14 57 45
Samedi 6 décembre
> Sortie vélo solidaire 50kms
A 9h au départ de VéloNews64 de 9h30 à 12h. Maximum 50 participants. Place à partir de 5€. Réservation 05 59 41 06 33
> Marché de 10h à 13h sure la place de la Mairie.
Vente à emporter du Lycée Hôtelier à partir de 12€. Réservation 06 73 14 57 45 .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 14 57 45
L'événement Téléthon 2025 Bidart a été mis à jour le 2025-11-13