Téléthon 2025 Bidart

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Au programme

22 et 26 NOVEMBRE > De 9h à 13h VENTES & TICKETS DE TOMBOLA

Venez réserver vos places pour les repas, le théâtre et les courses sur place auprès de nos bénévoles !

5 et 6 DECEMBRE > APPELS AUX DONS & TICKETS DE TOMBOLA

Jeudi 4 décembre Commandez cotre Lunche Bos du jeudi midi avec Baba traiteur !

Réservation 07 82 22 40 29 ; 16€ dont 5€ réservés au Téléthon

Vendredi 8 décembre Dès 18h REPAS GASTRONOMIQUE signée Fabrice Idiart chef étoilé du Moulin d’Alotz

A l’École Hôtelière de Biarritz (Places limitées à 120 personnes). Réservation 06 73 14 57 45

Samedi 6 décembre

> Sortie vélo solidaire 50kms

A 9h au départ de VéloNews64 de 9h30 à 12h. Maximum 50 participants. Place à partir de 5€. Réservation 05 59 41 06 33

> Marché de 10h à 13h sure la place de la Mairie.

Vente à emporter du Lycée Hôtelier à partir de 12€. Réservation 06 73 14 57 45 .

