Téléthon 2025 Salles communales Breuil-Magné

Téléthon 2025

Salles communales 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon 2025 différentes activités proposées au profit du Téléthon.

.

Salles communales 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 40 67 communication@breuilmagne17.fr

English : Téléthon 2025

Telethon 2025: various activities offered to benefit the Telethon.

L’événement Téléthon 2025 Breuil-Magné a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan