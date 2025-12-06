Téléthon 2025 Salles communales Breuil-Magné
Téléthon 2025 Salles communales Breuil-Magné samedi 6 décembre 2025.
Salles communales 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Début : 2025-12-06
Téléthon 2025 différentes activités proposées au profit du Téléthon.
Salles communales 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 40 67 communication@breuilmagne17.fr
English : Téléthon 2025
Telethon 2025: various activities offered to benefit the Telethon.
