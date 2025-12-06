Téléthon 2025 Cayeux-sur-Mer
Téléthon 2025 Cayeux-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.
Téléthon 2025
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
9h30 Initiation à la marche nordique, RDV base nautique boulevard Sizaire
14h Randonnée Départ à la salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile et Pilgym Caouaise
16h Concert de la chorale Mouette et chansons , Chapelle des marins
17h Tirage au sort d’une grille géante, club de tennis rue Coiret Chevalier
18h-23h30 Vente de petite restauration local du club des ainés, situé à côté du Benoît Champy
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
English :
9:30am: Introduction to Nordic walking, RDV base nautique boulevard Sizaire
2pm: Hiking: Departure from salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile and Pilgym Caouaise
4pm: Concert by the Mouette et chansons choir, Chapelle des marins
5pm: Giant grid draw, tennis club rue Coiret Chevalier
6pm-11.30pm: Snack sale: seniors’ club premises, next to the Benoît Champy building
German :
9:30 Uhr: Einführung in das Nordic Walking, RDV base nautique boulevard Sizaire
14 Uhr: Wanderung: Start am Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile und Pilgym Caouaise
16 Uhr: Konzert des Chors Mouette et chansons , Chapelle des marins
17 Uhr: Verlosung eines riesigen Spielbretts, Tennisclub rue Coiret Chevalier
18h-23h30: Verkauf von kleinen Speisen: Lokal des Seniorenclubs, neben dem Benoît Champy gelegen
Italiano :
9.30: Introduzione alla camminata nordica, punto d’incontro presso il centro di sport acquatici, boulevard Sizaire
14.00: Passeggiata: partenza dalla Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile e Pilgym Caouaise
ore 16.00: Concerto del coro Mouette et chansons , Chapelle des marins
ore 17.00: sorteggio di una griglia gigante, tennis club rue Coiret Chevalier
ore 18.00-11.30: vendita di merendine al circolo degli anziani, accanto all’edificio Benoît Champy
Espanol :
9h30: Iniciación a la marcha nórdica, punto de encuentro en el centro náutico, boulevard Sizaire
14.00 h: Marcha: Salida de la Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile y Pilgym Caouaise
16.00 h: Concierto del coro Mouette et chansons , Chapelle des marins
17.00 h: Sorteo de una parrilla gigante, club de tenis, rue Coiret Chevalier
18.00-23.30 h: Venta de bocadillos en el club de la tercera edad, junto al edificio Benoît Champy
L’événement Téléthon 2025 Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME