Téléthon 2025

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

9h30 Initiation à la marche nordique, RDV base nautique boulevard Sizaire

14h Randonnée Départ à la salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile et Pilgym Caouaise

16h Concert de la chorale Mouette et chansons , Chapelle des marins

17h Tirage au sort d’une grille géante, club de tennis rue Coiret Chevalier

18h-23h30 Vente de petite restauration local du club des ainés, situé à côté du Benoît Champy

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

9:30am: Introduction to Nordic walking, RDV base nautique boulevard Sizaire

2pm: Hiking: Departure from salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile and Pilgym Caouaise

4pm: Concert by the Mouette et chansons choir, Chapelle des marins

5pm: Giant grid draw, tennis club rue Coiret Chevalier

6pm-11.30pm: Snack sale: seniors’ club premises, next to the Benoît Champy building

German :

9:30 Uhr: Einführung in das Nordic Walking, RDV base nautique boulevard Sizaire

14 Uhr: Wanderung: Start am Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile und Pilgym Caouaise

16 Uhr: Konzert des Chors Mouette et chansons , Chapelle des marins

17 Uhr: Verlosung eines riesigen Spielbretts, Tennisclub rue Coiret Chevalier

18h-23h30: Verkauf von kleinen Speisen: Lokal des Seniorenclubs, neben dem Benoît Champy gelegen

Italiano :

9.30: Introduzione alla camminata nordica, punto d’incontro presso il centro di sport acquatici, boulevard Sizaire

14.00: Passeggiata: partenza dalla Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile e Pilgym Caouaise

ore 16.00: Concerto del coro Mouette et chansons , Chapelle des marins

ore 17.00: sorteggio di una griglia gigante, tennis club rue Coiret Chevalier

ore 18.00-11.30: vendita di merendine al circolo degli anziani, accanto all’edificio Benoît Champy

Espanol :

9h30: Iniciación a la marcha nórdica, punto de encuentro en el centro náutico, boulevard Sizaire

14.00 h: Marcha: Salida de la Salle des Fêtes, Loups phoques Cayolais, en forme à Cayeux, Gym’Agile y Pilgym Caouaise

16.00 h: Concierto del coro Mouette et chansons , Chapelle des marins

17.00 h: Sorteo de una parrilla gigante, club de tenis, rue Coiret Chevalier

18.00-23.30 h: Venta de bocadillos en el club de la tercera edad, junto al edificio Benoît Champy

L’événement Téléthon 2025 Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME