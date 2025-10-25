Téléthon 2025 Concarneau
Téléthon 2025 Concarneau samedi 25 octobre 2025.
Téléthon 2025
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Nombreuses animations à partir de 10h
Avec la participation
– Activ’Sport coaching sportif
– La Croix Rouge démonstration des gestes de premiers secours
– L’association Enfants Cancers Santé
– Handi sport Co Breizh promenade en Joëlette
– Les activités rameur et vélo
Petite restauration, vin chaud, boissons chaudes, viennoiseries .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
