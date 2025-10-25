Téléthon 2025 Concarneau

Téléthon 2025 Concarneau samedi 25 octobre 2025.

Téléthon 2025

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Nombreuses animations à partir de 10h

Avec la participation

– Activ’Sport coaching sportif

– La Croix Rouge démonstration des gestes de premiers secours

– L’association Enfants Cancers Santé

– Handi sport Co Breizh promenade en Joëlette

– Les activités rameur et vélo

Petite restauration, vin chaud, boissons chaudes, viennoiseries .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

